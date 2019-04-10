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Пятнадцать лучших медсестер выбрали в Зеленограде. Список победителей 10.04.2019 ZELENOGRAD.RU

Соревнования в рамках отборочного конкурса «Лучшая медицинская сестра» прошли в зеленоградском медицинском колледже. Лучших медсестёр определили в пяти номинациях.

Помимо участниц из зеленоградских учреждений, были медсёстры из онкологической и туберкулезной клиник Солнечногорска и Красногорска — в области им соревноваться не с кем. Соревнования прошли в виде компьютерных тестов, «полевых» испытаний не было.

Экспертная комиссия, во главе с главной медсестрой больницы Светланой Сухановой выбрала 15 победительниц. В середине мая они отправятся на московский конкурс и будут соревноваться с медсестрами других округов.

«Лучшая медицинская сестра стационара»

  1. Сучкова Ирина Владимировна — медицинская сестра ТБ им. А.Е.Рабухина
  2. Смирнова Наталья Юрьевна — медицинская сестра ТБ им. А.Е.Рабухина
  3. Шушкевич Наталья Викторовна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского

«Лучшая медицинская сестра педиатрическая»

  1. Сороковикова Олеся Александровна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
    Пашкова Татьяна Владимировна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
    Тритяк Ольга Владимировна — медицинская сестра ДГП № 105

«Лучшая медицинская сестра анестезиологии и реанимации»

  1. Наталья Викторовна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»
  2. Нозина Евгения Вадимовна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
  3. Котлярова Диана Михайловна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»

«Лучшая операционная медицинская сестра»

  1. Дмитриева Наталья Ивановна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
  2. Баутова Наталья Викторовна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»
  3. Черепенникова Оксана Евгеньевна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского

«Лучшая медицинская сестра первичной медико-санитарной помощи»

  1. Заграничная Мария Владимировна — медицинская сестра ГП № 201
  2. Белова Екатерина Геннадьевна — медицинская сестра ГП № 201
  3. Волчкова Алина Игоревна — медицинская сестра ГП № 201

Все они упорно работали, чтобы именно их выдвинули на городской конкурс. А раз они прошли, то это уже значит, что они «замечательные специалисты», сказал главврач зеленоградской больницы Олег Гриднев.

Поздравляем победителей!

Расскажите в комментариях о хороших медсёстрах в Зеленограде, с которыми сталкивались вы сами.

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