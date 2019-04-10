Соревнования в рамках отборочного конкурса «Лучшая медицинская сестра» прошли в зеленоградском медицинском колледже. Лучших медсестёр определили в пяти номинациях.
Помимо участниц из зеленоградских учреждений, были медсёстры из онкологической и туберкулезной клиник Солнечногорска и Красногорска — в области им соревноваться не с кем. Соревнования прошли в виде компьютерных тестов, «полевых» испытаний не было.
Экспертная комиссия, во главе с главной медсестрой больницы Светланой Сухановой выбрала 15 победительниц. В середине мая они отправятся на московский конкурс и будут соревноваться с медсестрами других округов.
- Сучкова Ирина Владимировна — медицинская сестра ТБ им. А.Е.Рабухина
- Смирнова Наталья Юрьевна — медицинская сестра ТБ им. А.Е.Рабухина
- Шушкевич Наталья Викторовна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
- Сороковикова Олеся Александровна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
Пашкова Татьяна Владимировна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
Тритяк Ольга Владимировна — медицинская сестра ДГП № 105
- Наталья Викторовна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»
- Нозина Евгения Вадимовна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
- Котлярова Диана Михайловна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»
- Дмитриева Наталья Ивановна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
- Баутова Наталья Викторовна — медицинская сестра ГБУЗ «МГОБ № 62»
- Черепенникова Оксана Евгеньевна — медицинская сестра ГКБ им. М.П.Кончаловского
- Заграничная Мария Владимировна — медицинская сестра ГП № 201
- Белова Екатерина Геннадьевна — медицинская сестра ГП № 201
- Волчкова Алина Игоревна — медицинская сестра ГП № 201
Все они упорно работали, чтобы именно их выдвинули на городской конкурс. А раз они прошли, то это уже значит, что они «замечательные специалисты», сказал главврач зеленоградской больницы Олег Гриднев.
Поздравляем победителей!
Расскажите в комментариях о хороших медсёстрах в Зеленограде, с которыми сталкивались вы сами.
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