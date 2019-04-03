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Открылась регистрация на «Тотальный диктант» 03.04.2019 ZELENOGRAD.RU

На сайте акции можно выбрать удобную площадку и зарегистрироваться. «Тотальный диктант» состоится 13 апреля в 14:00. В Зеленограде акция добровольной проверки грамотности пройдет на восьми площадках.

Написать «Тотальный диктант» можно традиционно в Культурном центре «Зеленоград» (ДК), Центральная площадь, дом 1. Регистрация нужна, чтобы всем хватило мест за столами.

Другие зеленоградские площадки:

  • Культурный центр «Доброволец»: корпус 514А
  • Библиотека в корпусе 1462
  • МФЮА, улица Заводская, дом 1А
  • ЦСО «Зеленоградский», корпус 826
  • Школа 1557, корпус 509
  • Школа 1528, корпус 817
  • МИЭТ, площадь Шокина, дом 1

Еще можно успеть на бесплатные занятия по русскому языку, которые проходят в библиотеке в корпусе 1106 каждую пятницу в 18:30, — вспомнить правила орфографии, пунктуации и написать диктант.

«Тотальный диктант» — ежегодная всеобщая добровольная проверка грамотности. Задуманная в 2004 году в Новосибирском государственном университете скромная образовательная акция стала сейчас масштабным международным событием. Авторами диктанта каждый год становятся современные российские писатели. В этом году экспертный совет акции выбрал автором писателя, литературного критика и литературоведа Павла Басинского.

По опыту прошлых лет, основные сложности в диктанте могут возникать при несовпадении пунктуации с авторской (там, где допустимо поставить, например, запятую вместе тире) и в спорном контексте — например, писать слово «луна» с заглавной или строчной буквы (это реальный случай). Впрочем, бывают и обычные ошибки. В прошлом году зеленоградские участники «Тотального диктанта» чаще всего делали ошибки в словах «струганых» (заборов), «шалопайничал», «чересчур» и «палисадник».

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