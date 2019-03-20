За умышленное повреждение чужого имущества пойдет под суд житель 11-го микрорайона.

В воскресенье, 17 марта, около 9 часов утра, мужчина с бейсбольной битой вышел из подъезда дома, целенаправленно подошел к одной из припаркованных во дворе машин и разбил ее. Затем вернулся в подъезд. Произошедшее попало на подъездную камеру видеонаблюдения.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — 31-летнего местного жителя. Он живет в одном подъезде с владельцем разбитого им автомобиля ВАЗ-2115. Официально мужчина нигде не работает.

«Ссор между нами не было, и мне неизвестно, почему он совершил такие действия», — рассказал Zelenograd.ru хозяин поврежденного авто. Он сказал также, что соседи и раньше замечали за подозреваемым странное поведение, которое выражалось в агрессивном общении.

Нанесенный ущерб составляет более 11 тысяч рублей. Разбиты все фары, передние и задние, и оба внешних зеркала. Средств на покупку новых у владельца разбитой «Лады» пока нет.

Полиция отпустила подозреваемого под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», сообщили в УВД.