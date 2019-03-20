Житель 20-го микрорайона Андрей Поляков ушел из дома 5 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, рост 190 сантиметров, на вид 35—45 лет, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые.
Одежда: шапка черного цвета, куртка черного цвета, штаны светлые, ботинки спортивные черные.
Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить по телефонам: 8(499)710-01-22, 8(499)731-08-32 или в службу «102» (с мобильного — 112).
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