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Пропал 38-летний зеленоградец Андрей Поляков. Помогите найти 20.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Житель 20-го микрорайона Андрей Поляков ушел из дома 5 марта. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, рост 190 сантиметров, на вид 35—45 лет, волосы светло-русые, короткие, глаза голубые.

Одежда: шапка черного цвета, куртка черного цвета, штаны светлые, ботинки спортивные черные.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого мужчины, сообщить по телефонам: 8(499)710-01-22, 8(499)731-08-32 или в службу «102» (с мобильного — 112).

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