С 1 января эти два банка объединились под брендом «Открытие». Обслуживание и открытие продуктов экс-Бинбанка продолжится на прежнем месте, под вывеской «Открытия».

Новое отделение работает для физических лиц с понедельника по пятницу с 10 до 20, в субботу с 11 до 17; для юридических лиц — с понедельника по пятницу с 10 до 18. Телефон для справок 8(800)700-78-77.

Отделение банка «Открытие» в корпусе 1824 продолжает работать без изменений.