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В третьем микрорайоне закрылся «Бинбанк» и открылся банк «Открытие» 13.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Смена вывески одного банка на другой произошла во «Флейте», корпусе 360. Вывеску «Бинбанка» сняли, а вместо неё повесили вывеску банка «Открытие».

С 1 января эти два банка объединились под брендом «Открытие». Обслуживание и открытие продуктов экс-Бинбанка продолжится на прежнем месте, под вывеской «Открытия».

Новое отделение работает для физических лиц с понедельника по пятницу с 10 до 20, в субботу с 11 до 17; для юридических лиц — с понедельника по пятницу с 10 до 18. Телефон для справок 8(800)700-78-77.

Отделение банка «Открытие» в корпусе 1824 продолжает работать без изменений.

Приглашаем жителей 3-го микрорайона подписываться на группу микрорайона в ВКонтакте или Фейсбуке.

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