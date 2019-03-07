В полицию поступило сообщение из больницы о 9-летнем мальчике с ранением из пневматического пистолета.

Инцидент произошел 6 марта около 14:15 возле школы № 1692, расположенной в 10-м микрорайоне Зеленограда. Второклассник решил похвастаться перед друзьями пневматическим пистолетом Макарова, подаренным дядей. Пистолет переходил из рук в руки. Один из школьников, третьеклассник, завладев «макаровым», наставил его товарищу в лицо и выстрелил. Пострадавшего мальчика доставили в больницу с гематомой скулы и ушибом мягких тканей головы, пишет «Московский комсомолец».

Оказав необходимую помощь, школьника отпустили домой, сказали Zelenograd.ru в полиции. Оружие у детей изъяли.

Им оказался пневматический пистолет Borner PM-X (Макарова) калибра 4,5 миллиметра. Стреляет шариками, имеет предохранитель. Предназначен для развлекательной и тренировочной стрельбы и оружием на самом деле не считается из-за низкой ударной мощности. Однако при определенных обстоятельствах, как, например, инцидент возле школы, может нанести серьезный урон здоровью окружающих.