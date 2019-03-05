Труп сына с огнестрельным ранением головы обнаружила женщина в квартире в корпусе 812. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По информации Mash, в своей зеленоградской квартире застрелился 48-летний советник начальника Федеральной службы судебных приставов Александр Пронин. Его тело нашли с охотничьим карабином «Сайга» в руке.
На месте происшествия также обнаружили склад оружия: 74 патрона, два магазина, два газовых пистолета, штык-нож, охотничий нож, мачете и металлическую дубинку.
Пока неизвестно, было ли у пристава разрешение на хранение этого оружия. Следствие устанавливает обстоятельства, приведшие к трагедии.
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