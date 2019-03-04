Грузовик «МАЗ» врезался в пассажирский автобус «Крюково — Зеленопарк» на Московском проспекте по пути к Ленинградскому шоссе.

Дорожно-транспортный инцидент произошел напротив корпуса 606 около полудня 26 февраля. В момент столкновения в автобусе находилось 35 человек. Пострадали три жительницы Зеленограда: две попали в больницу; третья, 48-летняя пассажирка, самостоятельно обратилась в травмпункт.

Одна пострадавшая, 43-летняя зеленоградка, до сих пор находится в больнице. У нее сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника. Она проходит лечение в отделении нейрохирургии. У 62-летней пассажирки оказался травмирован нос. В больнице ей сразу его выправили, на лечении в стационаре женщина провела несколько дней.

По предварительному заключению, грузовик врезался в автобус, потому что водитель «МАЗа» не соблюдал дистанцию, сообщили в полиции.