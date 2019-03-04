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На ремонт территории возле корпусов 512 и 513 потратят 11 миллионов. Что там сделают? 04.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Этим летом возле корпусов 512 и 513 развернутся ремонтные работы. 11 миллионов 300 тысяч будет потрачено, чтобы сделать:

  • новую детскую площадку с мягким покрытием (4,1 миллионов рублей),
  • спортивные тренажеры (2 миллиона),
  • газоны (400 тысяч),
  • асфальт и бордюры (3,5 миллиона),
  • места отдыха со скамейками и урнами (1,2 миллиона).

Если посмотреть, как выглядит эта территория сейчас, то видно, что и асфальт, и бордюры нуждаются в замене.

Но главное — детская площадка. Территория детской площадки — большая, в этом есть и преимущества, и недостатки. Хорошо, что здесь можно и побегать-поиграть, и отдохнуть возле больших сосен. В то же время, сейчас нет четкой границы между площадкой для детей и местом для, например, выгула собак. Не помешал бы невысокий заборчик-ограждение, чтобы хотя бы визуально разделить эти зоны. Поскольку места много, здесь можно сделать интересные активности на разный возраст: от малышей с родителями до подростков.

Неподалёку от детских горок внезапно нашёлся … телевизор с кинескопом. Откуда он тут? Видимо как раз за счёт большой площади, начинает возникать и некоторая захламлённость. Возможно, его принесли подростки, которым интересно было поковыряться в нём, да так и бросили. Ребята постарше, уже гуляющие самостоятельно, любят с независимым видом посидеть на трубах, находящихся рядом. Но нужно сказать, больше им сидеть особо негде: на возраст 10+ ничего не предусмотрено.

Машины возле домов сейчас паркуют прямо на газон. Предусмотрено ли оборудование парковки в рамках благоустройства территории, пока неясно. Но и газон на этом месте восстанавливать уже нет смысла, это нужно учесть и сделать на этом месте заасфальтированный карман-парковку.

Как вам кажется, что ещё необходимо сделать на территории возле этих корпусов? Напишите нам 5mkr@zelenograd.ru, а мы передадим ваши предложения в управу, пока есть время до начала работ.

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