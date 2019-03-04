Этим летом возле корпусов 512 и 513 развернутся ремонтные работы. 11 миллионов 300 тысяч будет потрачено, чтобы сделать:

новую детскую площадку с мягким покрытием (4,1 миллионов рублей),

спортивные тренажеры (2 миллиона),

газоны (400 тысяч),

асфальт и бордюры (3,5 миллиона),

места отдыха со скамейками и урнами (1,2 миллиона).

Если посмотреть, как выглядит эта территория сейчас, то видно, что и асфальт, и бордюры нуждаются в замене.