На Панфиловском проспекте затор от улицы Андреевка до Солнечной аллеи. Стоит сама Андреевка. «Красная» пробка от Привокзальной площади до Кутузовского шоссе, а также в обе стороны на улице Логвиненко на выезде-въезде в Андреевку.

На Ленинградском шоссе образовалась 10-километровая пробка от Елино и почти до Международного шоссе.

Серьезных аврий при этом не наблюдается.

К 9:30 движение на дорогах почти нормализовалось.