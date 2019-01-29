На Панфиловском проспекте затор от улицы Андреевка до Солнечной аллеи. Стоит сама Андреевка. «Красная» пробка от Привокзальной площади до Кутузовского шоссе, а также в обе стороны на улице Логвиненко на выезде-въезде в Андреевку.
На Ленинградском шоссе образовалась 10-километровая пробка от Елино и почти до Международного шоссе.
Серьезных аврий при этом не наблюдается.
К 9:30 движение на дорогах почти нормализовалось.
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