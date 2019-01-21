МИЭТ получил лицензию на два новых направления бакалавриата — «Инжиниринг наноматериалов» и «Информационные технологии и системы (в дизайне)». Набор первых студентов на них пройдёт уже этим летом, правда, пока только на платные места. Подробнее о новых направлениях абитуриентам рассказали на дне открытых дверей МИЭТа 19 января. Кроме того, вуз возобновляет приём на вечернюю (очно-заочную) форму обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника».

«Инжиниринг наноматериалов» — перспективное направление Института перспективных материалов и технологий (ИПМТ) МИЭТ, связанное с открытием и исследованием новых материалов, созданием материалов с уникальными свойствами и технологий их производства, а также разработкой новых решений в области наноэлектроники, для интернета вещей, гаджетов, энергетики, медицинской электронике, сенсорики и т. д.

Для поступления на направление нужно будет сдать ЕГЭ по математике, физике и русскому языку. До этого года ИПМТ МИЭТ готовил специалистов по двум направлениям: «Материаловедение и технология материалов» и «Техносферная безопасность».

«Информационные технологии и системы (в дизайне)» — направление кафедры Инженерной графики и дизайна (ИГД), связанное одновременно с программированием и дизайном: проектирование интерактивных интерфейсов, UX/UI дизайн, разработка мобильных приложений и компьютерных игр, веб-дизайн, верстка и разработка сайтов, визуальные коммуникации и графический дизайн, создание интерактивных сред в технологии VR/AR/MR (виртуальной и дополненной реальности), 3D-моделирование и анимация. «Мы считаем, что это направление будет очень популярным» , — заявил проректор по международной деятельности и работе с молодежью МИЭТ Дмитрий Коваленко.

Вступительные экзамены на направление: математика, информатика, русский язык. Выпускающая кафедра ИГД МИЭТ традиционно проведёт приём также на направление «Дизайн», на котором в этом году не будет бюджетных мест.

«Со следующего года, надеемся, наши абитуриенты смогут поступить на бюджетные места по новым направлениям, — сообщил Дмитрий Коваленко. — МИЭТ планирует подавать на них заявку в Минобрнауки». (Количество бюджетных мест по каждому из направлений обучения государство утверждает вузам почти за год до приёмной кампании — Zelenograd.ru).

Еще одно направление — «Информатика и вычислительная техника» — теперь снова доступно в МИЭТе в вечерней (очно-заочной) форме, с обновлённой программой обучения. Этот профиль подготовки будет интересен тем абитуриентам, которые хотят одновременно учиться (на контрактной основе) и работать, пояснил ответственный секретарь приёмной комиссии МИЭТ Александр Балашов.