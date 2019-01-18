Правительство Москвы поощрило учителей и учеников зеленоградских школ 1557, 853 и 718 по итогам 2017/18 учебного года — им присуждены гранты в сфере образования.
В школе 1557 гранты получили два учителя математики — Ольга Князева, куратор реализации проекта «Математическая вертикаль» и эксперт ГИА, и Наталья Лотова, эксперт ГИА, а также учитель информатики Лидия Белиовская, автор методик и книг по использованию инженерной графической среды программирования в школе, луреат премии Москвы в области образования (2010 год) за большой вклад в организацию научно-исследовательской работы школьников по робототехнике и мехатронике, дважды лауреат гранта Москвы в области науки и образования, победитель конкурса лучших учителей России.
Вручили дипломы о присуждении грантов и трём ученикам 7 и 8 классов школы 1557 за выдающиеся успехи в учёбе.
В школе 853 грант получил восьмиклассник — за высокие достижения в обучении и многочисленные победы на Всероссийской олимпиаде для школьников, в Московской предметной олимпиаде и в различных научно-технических конкурсах.
Фамилии детей не разглашаются.
Учитель физкультуры школы 718 Екатерина Бичурина получила грант Правительства Москвы за вклад в реализацию проекта «Московская электронная школа» — использование IT-возможностей школы (интерактивного оборудования и персональных устройств) для улучшения качества образования учеников.
Гранты правительства Москвы в сфере образования присуждают ежегодно, начиная с 2013 года, по итогам прошлого учебного года. Педагоги получают по 100 тысяч рублей, учащиеся по 40 тысяч рублей. Эти средства должны стимулировать повышение качества образования в Москве и служить для поддержки поддержки педагогических, научных и научно-педагогических работников, а также быть дополнительной мотивацией для обучающихся и студентов, достигших выдающихся результатов в образовательной и творческой деятельности.
Отбор получателей грантов производят по целому ряду критериев, суммируя баллы за различные успехи. У педагогов в зачёт идут не только персональные достижения и методические разработки, но и прогресс учеников и всей образовательной организации. Для учащихся это победы на международных олимпиадах, Всероссийской и Московской олимпиадах, в соревнованиях JuniorSkills Russia, на чемпионате профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
140 грантов получают учителя столичных школ, 20 грантов — педагоги среднего специального образования, по 15 грантов — педагоги дополнительного образования и преподаватели из научных организаций Москвы, 10 грантов — преподаватели вузов. Для учащихся школ и колледжей предназначено еще 100 грантов.
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