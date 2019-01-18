Правительство Москвы поощрило учителей и учеников зеленоградских школ 1557, 853 и 718 по итогам 2017/18 учебного года — им присуждены гранты в сфере образования.

В школе 1557 гранты получили два учителя математики — Ольга Князева, куратор реализации проекта «Математическая вертикаль» и эксперт ГИА, и Наталья Лотова, эксперт ГИА, а также учитель информатики Лидия Белиовская, автор методик и книг по использованию инженерной графической среды программирования в школе, луреат премии Москвы в области образования (2010 год) за большой вклад в организацию научно-исследовательской работы школьников по робототехнике и мехатронике, дважды лауреат гранта Москвы в области науки и образования, победитель конкурса лучших учителей России.

Вручили дипломы о присуждении грантов и трём ученикам 7 и 8 классов школы 1557 за выдающиеся успехи в учёбе.