С понедельника 21 января в Тверецком проезде поселка Голубое запустят парконы — машины, фиксирующие нарушение правил остановки и стоянки транспорта. Знаки, запрещающие остановку, уже поставили.
Парковка машин вдоль дороги запрещена почти на всем участке проезда от круга до новостроек — дома 3 и 5/1 — возле многоэтажных и частных домов, пешеходных переходов, автостоянки.
Схема организации движения в проезде утверждена постановлением администрации Андреевки. Глава Андреевки Иван Ульянченко пояснил, что ограничения вводятся по просьбам жителей.
Одновременно парконы начнут работать на улицах Почтовая и Советская в Солнечногорске.
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