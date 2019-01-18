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В поселке Голубое запускают парконы 18.01.2019 ZELENOGRAD.RU

С понедельника 21 января в Тверецком проезде поселка Голубое запустят парконы — машины, фиксирующие нарушение правил остановки и стоянки транспорта. Знаки, запрещающие остановку, уже поставили.

Парковка машин вдоль дороги запрещена почти на всем участке проезда от круга до новостроек — дома 3 и 5/1 — возле многоэтажных и частных домов, пешеходных переходов, автостоянки.

Схема организации движения в проезде утверждена постановлением администрации Андреевки. Глава Андреевки Иван Ульянченко пояснил, что ограничения вводятся по просьбам жителей.

Одновременно парконы начнут работать на улицах Почтовая и Советская в Солнечногорске.

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