Водитель «Ауди А6» не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения напротив корпуса 501. От удара автомобиль отбросило назад на дорогу, где он столкнулся с минивэном «Мицубиси Грандис», ехавшим в попутном направлении по Московскому проспекту в сторону Ленинградки.
В результате происшествия пострадал 77-летний пассажир «Ауди», которого на «скорой» доставили в больницу. Там его обследовали, обработали ссадину на голове и отпустили домой.
ДТП случилось из-за «неправильно выбранного скоростного режима» водителем легковушки, сообщает полиция.
Татьяна Никитина / vk.com/zelaoauto
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