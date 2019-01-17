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Пенсионер пострадал при столкновении автомобиля со столбом на Московском проспекте 17.01.2019 ZELENOGRAD.RU

Водитель «Ауди А6» не справился с управлением и врезался в мачту городского освещения напротив корпуса 501. От удара автомобиль отбросило назад на дорогу, где он столкнулся с минивэном «Мицубиси Грандис», ехавшим в попутном направлении по Московскому проспекту в сторону Ленинградки.

В результате происшествия пострадал 77-летний пассажир «Ауди», которого на «скорой» доставили в больницу. Там его обследовали, обработали ссадину на голове и отпустили домой.

ДТП случилось из-за «неправильно выбранного скоростного режима» водителем легковушки, сообщает полиция.

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