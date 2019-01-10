Из-за аварии затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе, с которого автомобилисты выезжают на Пятницкое шоссе. Участок трассы, где произошло ЧП, перекрыли в обе стороны. В результате на Ленинградском шоссе может образоваться пробка в сторону области из-за перенаправленного автомобильного потока.

Авария произошла утром в четверг, 10 января. Стенка канала имени Москвы дала протечку, и потоки воды и грязи затопили Тушинский тоннель, который пролегает между дамбами канала.

Власти пообещали, что к 18:30 движение на аварийном участке Волоколамского шоссе будет восстановлено. Однако работы по устранению последствий аварии продолжатся до утра следующего дня.