Из-за аварии затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе, с которого автомобилисты выезжают на Пятницкое шоссе. Участок трассы, где произошло ЧП, перекрыли в обе стороны. В результате на Ленинградском шоссе может образоваться пробка в сторону области из-за перенаправленного автомобильного потока.
Авария произошла утром в четверг, 10 января. Стенка канала имени Москвы дала протечку, и потоки воды и грязи затопили Тушинский тоннель, который пролегает между дамбами канала.
Власти пообещали, что к 18:30 движение на аварийном участке Волоколамского шоссе будет восстановлено. Однако работы по устранению последствий аварии продолжатся до утра следующего дня.
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