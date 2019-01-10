Учитель русского языка и литературы школы 718 Яна Минькова и учитель английского языка школы 1692 Екатерина Несмашная стали призерами V метапредметной олимпиады «Московский учитель» Московского городского конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года Москвы — 2019». Они вошли в состав участников номинации «Учитель года» и примут участие во втором конкурсном туре.
Яна Валерьевна Минькова закончила Московский государственный педагогический институт и работает учителем уже 16 лет. Екатерина Юрьевна Несмашная — недавняя выпускница Московского государственного областного университета (бывший Московский областной педагогический институт имени Крупской).
Метапредметная олимпиада «Московский учитель» стартовала с заочного тура еще в августе прошлого года — в нём приняли участие более 11 тысяч педагогов, 876 из них вышли в очный тур. Призёрами стали 123 педагога из разных округов Москвы, победителями — 48 учителей. Олимпиада проводится в городе с 2014 года. Её цель — поддержка деятельности талантливых педагогов. «Задания олимпиады нестандартны и предполагают знание учителем своего предмета в его связи с другими учебными предметами, умение формировать универсальные учебные действия школьников и обучать ребят на основе фундаментальных межпредметных понятий», сообщают организаторы.
Участниками номинации «Учитель года» конкурса «Педагог года Москвы — 2019» могут стать также победители и призёры олимпиады «Учитель школы большого города» (для учителей математики, физики и химии) и олимпиады «Новый учитель новой информатики» — подведение итогов этих олимпиад еще впереди.
В марте всем финалистам номинации «Учитель года» предстоит провести мастер-класс и презентовать коллективный проект, а также принять участие в пресс-конференции. Затем лауреаты номинации поучаствуют в двух заключительных конкурсных испытаниях: «Разговор со школьниками» и «Разговор с министром».
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