Температура воздуха в Зеленограде в канун Рождества, 6 января, упадет с -8 градусов по Цельсию утром до -14 ночью. Ощущаться будет как -17 оС.

Рождественское утро 7 января ожидается морознее еще на градус, а по ощущениям как -19. Днем станет на пару градусов теплее. В ночь с 6-го на 7-е северный ветер сменится на северо-западный, а с рождественского утра будет дуть с юга на запад вплоть до вечера 8 января. Ветер усилится с 1,7 метра в секунду утром Рождества до 4,1 ближе к ночи.

Синоптики прогнозирую облачную погоду с небольшими прояснениями и умеренным снегом в течение дня.

В последние годы «рождественскую» погоду бросало «то в жар, то в холод», рассказывает Гидрометцентр России. В прошлом, 2018-м, году на 7 января в Москве было +3,5 и шел дождь, повторился температурный рекорд тепла 2007 года. В 2017-м мороз в столице усилился до -29,9, а в Подмосковье был ниже -30. Рекордный минимум остался за 1891 годом, когда температура воздуха в Рождество была -34,8 оС.