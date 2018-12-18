Клиентами немецкой сети мелкооптовых центров Metro Cash & Carry прежде могли быть только юридические лица. Недавно сеть стала доступна обычным покупателям.

До 26 декабря любой желающий может бесплатно получить так называемую карту гостя, а вместе с ней купон на 30-процентную скидку, актуальную до конца года, сообщили Zelenograd.ru в компании. Для этого надо заполнить анкету с контактными данными.

Сама же карта гостя будет действительна два года, то есть до 31 декабря 2020 года включительно, говорится на сайте Metro.

Частные клиенты, которые делают покупки для личных нужд, редко посещают торговые центры Metro, в том числе из-за специфики ассортимента, ориентированного на мелкий опт. Нынешняя акция, как рассчитывает компания, подтолкнет рядовых покупателей ознакомительному визиту, что особенно актуально накануне Нового года, пишет The Village.

Несмотря на то что у частных клиентов средний чек меньше, чем у корпоративных, компании важно поддержать трафик. «Потребительская корзина у частных и корпоративных клиентов неодинакова, а скоропортящиеся товары при слабом трафике обеспечивают высокий уровень списаний и потерь», — цитирует издание гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова.

Metro ожидает, что нынешняя кампания приведет к увеличению числа покупателей и, соответственно, росту продаж. Эксперты отмечают, впрочем, что лояльность клиентов будет зависеть от того, сможет ли Metro конкурировать с такими сетевыми гипермаркетами, как «Лента», «Карусель» и «Ашан» с их более приемлемой ценовой политикой и ориентацией на частного потребителя.

Два ближайших к Зеленограду торговых комплекса Metro расположены в Чёрной Грязи и на пересечении Ленинградского шоссе и МКАД.