В пассажирской зоне станции метро «Тушинская» Таганско-Краснопресненской линии (фиолетовая) идет ремонт, в связи с чем в выходные, 8 и 9 декабря, изменится режим работы вестибюлей. В эти дни они будут поочередно закрываться на два часа раньше.
С 23:00 субботы, 8 декабря, и до открытия метрополитена в воскресение, 9 декабря, для пассажиров будет закрыт вестибюль № 2 станции «Тушинская» (выход к ж/д платформе Тушино). Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться противоположным вестибюлем.
С 23:00 воскресенья, 9 декабря, и до открытия метрополитена в понедельник, 10 декабря, для ремонта будет закрыт вестибюль № 1 (выход к Волоколамскому шоссе и остановке автобуса 400 т до Зеленограда). Противоположный вестибюль будет работать на вход и выход до 01:00, сообщает пресс-служба подземки с извинениями за временные неудобства.
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