90 лет исполнилось Екатерина Филимоновне Королевой, ветерану Великой Отечественной войны. Она живет в Зеленограде с 1963 года.



Екатерина Филимовна награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Пятьдесят лет Победы», «Шестьдесят лет Победы», «Ветеран труда», сообщается на историко-архивном сайте zelao50.ru. Екатерина Королева родилась в Ярославской области, в Москву семья прихала в 1934 году. До начала войны Екатерина окончила 5 классов. Отец ушел на фронт в августе 1941 года и пропал без вести в 1943-м. Брат тоже погиб на фронте в 1943 году под Ленинградом.

«В деревне [во время войны] мы прожили три года, — вспоминает Екатерина Филимоновна. — Дорога в школу за четыре километра была трудной, особенно зимой, но училась я хорошо. Зимой мы учились, а летом работали, наравне с взрослыми. Наш колхоз выращивал лен, работа эта очень трудоемкая. Взрослые сеяли, а все остальные работы выполняли в основном дети среднего школьного возраста. У старших ребят была другая работа. Много приходилось нам трудиться в сенокосное время. А еще без нашей помощи не обходилось, когда поспевали овощи. Работу ежедневно с вечера нам назначал бригадир, а в пять часов утра громким стуком в окно будил нас. … Работали с утра до вечера с перерывом на обед, когда уже валились с ног от усталости. Мужчин в деревне не было. Работали старики, женщины и дети. В каждом доме кто-то был на фронте, и мог не вернуться. Много было беды и горя, но люди сочувствовали и помогали друг другу».

В 1944-м Екатерина с мамой вернулась в Москву и поступила в дошкольное педагогическое училище №7. Получив профессию воспитателя, 17 лет работала в детском саду. А после переезда в Зеленоград в 1963 году продолжала работать воспитательницей в детских садах.

27 ноября с юбилеем долгожительницу поздравили представители управы, социальной службы и районного совета ветеранов, сообщает управа Матушкино. Екатерине Королевой вручили цветы и памятный подарок — судя по фото, чайный сервиз на шесть персон с государственной символикой.