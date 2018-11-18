Некоторые электрички отменены, проследуют изменённым расписанием или по укороченному маршруту, сообщает сервис «Яндекс Расписания». У ряда электричек отменены те или иные остановки.
Все электрички в сторону области, отправляющиеся с Ленинградского вокзала после 9:36 и до 17:52 не будут останавливаться в Ховрино, Левобережной, Планерной, Новоподрезково, Подрезково, Фирсановской и Малино.
До Планерной, Подрезково и Малино перерыв будет даже чуть больше — до 18:11, так как первая после окончания работ электричка там не останавливается.
В Химках, Сходне и Крюково остановки электричек производиться будут, но интервал в между электричками в дневное время будет больше обычного.
Изменения связаны с ремонтными работами на II пути участка Ховрино-Крюково и на ряде других перегонов.
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