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Полных людей старше сорока лет приглашают бесплатно обследоваться на предрасположенность к диабету 12.11.2018 ZELENOGRAD.RU

Пройти бесплатное комплексное обследование на предрасположенность к сахарному диабету второго типа можно в поликлинике №201 (в корпусе 2042) до 16 ноября. Скрининг включает сбор семейного анамнеза, расчет индекса массы тела, измерение артериального давления и экспресс-тест на определение уровня глюкозы в крови. С собой нужен паспорт и полис ОМС.

Акция, направленная на раннюю диагностику сахарного диабета второго типа, проходит в часы работы поликлиники, с 8:00 до 20:00. Уточнить информацию можно по телефону: 8(499)210-33-43 («Центр здоровья» поликлиники №201). После обследования врач выдает пациенту заключение о состоянии здоровья и дает рекомендации по профилактике диабета, а при необходимости направит к терапевту или врачу-специалисту. В рамках акции пациенты смогут дополнительно проконсультироваться с эндокринологами, офтальмологами, кардиологами и другими врачами, сообщает департамент здравоохранения.

Обследование поможет диагностировать и предиабет — пограничное состояние, как правило, предшествующее болезни. «Опасность этой болезни в том, что поначалу она никак себя не проявляет, — говорит главный эндокринолог департамента здравоохранения Михаил Анциферов. — В группе риска люди старше 40 лет, с избыточной массой тела или ожирением, а также те, у кого этой болезнью страдали родители. Таким пациентам необходимо раз в год сдавать анализ сахара крови натощак».

Сделать обследование на предрасположенность к диабету можно и в филиалах детской поликлиники №105: с 12 по 16 ноября с 8:00 до 12:00, 17 ноября с 9:00 до 12:00. Подробнее — на сайте поликлинике.

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