Каток с искусственным льдом возле спорткомплекса «Орбита» напротив 6-го микрорайона. На льду пара ворот без сетки. Рядом с катком раздевалка, туалет, пара десятков сидячих мест. Вокруг катка ставят опоры освещения. Скорее всего они заработают уже в этом сезоне, но когда точно, неизвестно.
Заточить коньки пока можно рядом с катком, в Ледовом дворце.
Дворовые катки с искусственным льдом обещали залить к середине ноября. Судя по всему, погода уже позволяет это сделать. Большой каток на площади Юности пока не открыт, но его монтируют уже четвертую неделю.
Если вы узнали о том, что в вашем дворе открылся каток, пожалуйста, сообщите нам об этом.
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