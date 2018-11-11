Каток с искусственным льдом возле спорткомплекса «Орбита» напротив 6-го микрорайона. На льду пара ворот без сетки. Рядом с катком раздевалка, туалет, пара десятков сидячих мест. Вокруг катка ставят опоры освещения. Скорее всего они заработают уже в этом сезоне, но когда точно, неизвестно.

Заточить коньки пока можно рядом с катком, в Ледовом дворце.

Дворовые катки с искусственным льдом обещали залить к середине ноября. Судя по всему, погода уже позволяет это сделать. Большой каток на площади Юности пока не открыт, но его монтируют уже четвертую неделю.

Если вы узнали о том, что в вашем дворе открылся каток, пожалуйста, сообщите нам об этом.