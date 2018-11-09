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Большая детская площадка снова открывается в «Меге» 09.11.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: mega.ru

В воскресенье 11 ноября в торговом центре «Мега Химки» возобновит свою работу большая детская площадка. Это современная площадка для детей всех возрастов.

В день открытия для детей обещают веселые игры и приятные сюрпризы.

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