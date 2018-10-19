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Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд 19.10.2018 ZELENOGRAD.RU
Фото: Максим Родин

На новой и неосвещенной дороге внутри 17 микрорайона машине оторвало колесо из-за наезда на люк «Мосводостока». Люк выступал на уровнем дороги на семь сантиметров, что в несколько раз больше допустимого уровня. Автовладелец будет добиваться компенсации в суде.

Инцидент произошел поздним вечером 13 октября у корпуса 2 дома 37 по Георгиевскому проспекту. Фонари не светили, сманеврировать перед торчащим посреди дороги люком просто не успел, ехал с небольшой скоростью — хорошо, что физически не пострадал, рассказал Zelenograd.ru владелец автомобиля Максим Родин. В результате у машины полностью оторвало левое колесо. Сотрудники ГИБДД оформили это ДТП как наезд на препятствие.

Автовладелец намерен подать иск к службам, которые допустили открытие дороги с таким люком, без освещения и обозначения препятствия. Проезд внутри 17 микрорайона, возле новых домов, открыли на прошлой неделе. Дорогу должны были проверить перед запуском. Иск будет подан после оценки ущерба. Сначала суд попросят определить, кто конкретно отвечает за эту дорогу, после чего станет ясно, кто ответчик.

Фото: Максим Родин

Требования к устройству смотровых люков на проезжей части определяются ГОСТ (пункт 3.1.10): «Не допускается отклонение крышки люка относительно уровня покрытия более 2 сантиметров». Те же требования содержатся в «Технических рекомендациях по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона» и «Технических указаниях по проектированию и строительству дождевой канализации».

После публикации в редакцию поступил комментарий от компании «Геопром» — производителя злополучного люка, а также вообще производителем и поставщиком чугунолитейной продукции для нужд, в том числе, и дорожного хозяйства. В компании опечалены, что в происшествии фигурирует их люк, который сам по себе ни в чем не виноват. Приводим их комментарий.

«Конечно же, открывать движение по незавершенной дороге нельзя, а если такое решение было принято, то потенциально опасные места необходимо огораживать специальными временными знаками „Дорожные работы“. В данном случае сам колодец и крышка люка находятся в удовлетворительном состоянии и вполне пригодны для дальнейшего использования, и причиной аварии, по всей вероятности, явился тот факт, что препятствие на дороге не было освещено и огорожено должным образом».

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Машине оторвало колесо из-за наезда на торчащий люк. Автовладелец потребует компенсации через суд Новости
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