На новой и неосвещенной дороге внутри 17 микрорайона машине оторвало колесо из-за наезда на люк «Мосводостока». Люк выступал на уровнем дороги на семь сантиметров, что в несколько раз больше допустимого уровня. Автовладелец будет добиваться компенсации в суде.

Инцидент произошел поздним вечером 13 октября у корпуса 2 дома 37 по Георгиевскому проспекту. Фонари не светили, сманеврировать перед торчащим посреди дороги люком просто не успел, ехал с небольшой скоростью — хорошо, что физически не пострадал, рассказал Zelenograd.ru владелец автомобиля Максим Родин. В результате у машины полностью оторвало левое колесо. Сотрудники ГИБДД оформили это ДТП как наезд на препятствие.

Автовладелец намерен подать иск к службам, которые допустили открытие дороги с таким люком, без освещения и обозначения препятствия. Проезд внутри 17 микрорайона, возле новых домов, открыли на прошлой неделе. Дорогу должны были проверить перед запуском. Иск будет подан после оценки ущерба. Сначала суд попросят определить, кто конкретно отвечает за эту дорогу, после чего станет ясно, кто ответчик.