В клинской электричке во время движения отвалилась дверь

Обычные электрички — ЭТ2М — курсирующие на Ленинградском направлении, обслуживают и ремонтируют в депо Крюково. Эти поезда делали на Торжокском заводе (сейчас он закрыт). Срок эксплуатации таких поездов — 28 лет, в среднем они проработали на участке Москва—Тверь 15 лет. То есть, могут ездить еще 13 лет. Все ЭТ2М планируется заменить поездами «Ласточка», на это уйдет не меньше пяти лет.