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В клинской электричке во время движения отвалилась дверь 18.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Инцидент произошел 17 октября в вечерней электричке Клин — Москва отправлением из Крюково в 19:12 — половина двери во втором вагоне повисла под углом, а на станциях проваливалась еще больше. Ступень тамбура поднималась при открытии дверей на несколько сантиметров и прогибалась при входе пассажиров. В таком виде поезд и ехал.

Обычные электрички — ЭТ2М — курсирующие на Ленинградском направлении, обслуживают и ремонтируют в депо Крюково. Эти поезда делали на Торжокском заводе (сейчас он закрыт). Срок эксплуатации таких поездов — 28 лет, в среднем они проработали на участке Москва—Тверь 15 лет. То есть, могут ездить еще 13 лет. Все ЭТ2М планируется заменить поездами «Ласточка», на это уйдет не меньше пяти лет.

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В клинской электричке во время движения отвалилась дверь
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