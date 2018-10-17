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Пожарные мотоциклы появятся на зеленоградских дорогах с 1 ноября 17.10.2018 ZELENOGRAD.RU

На дорожно-транспортные происшествия сотрудники МЧС приедут на мотоциклах — с огнетушителями, водяными баллонами, аптечкой, инструментами для вскрытия и разрезания машин. Мотоотряд будет выезжать из пожарной части в 5 микрорайоне.

Пожарно-спасательные мотоциклы нужны для того, чтобы еще быстрее добираться до места аварии, тушить горящие автомобили или ликвидировать возгорания на начальной стадии, и в случае необходимости оказывать первую помощь. В Зеленограде такие мотоциклы МЧС начнут ездить с начала ноября, рассказал на встрече с журналистами начальник зеленоградского Управления МЧС Сергей Мусаелян. В ночное время, когда поток транспорта снижается, на аварии пожарные и спасатели будут выезжать, как обычно, на своих специализированных машинах. Группа быстрого реагирования на мотоциклах будет работать на базе пожарной части №214, расположенной в проезде внутри пятого микрорайона.

В мае новые мотоциклы презентовали в Западном округе Москвы. Это мотоциклы BMW с бензиновым двигателем 800 кубов, они оборудованы огнетушителями, двадцатилитровыми водяными баллонами с помпами и пожарными рукавами, что позволяет ликвидировать небольшое возгорание на площади до 10 квадратных метров. Кроме того, они оборудованы синеной, сигнализацией, системой ГЛОНАСС, багажными кофрами для аптечки и боксами с инструментами. Водители — постоянно практикующие мотоциклисты, а не просто обладатели водительских прав категории А. В аптечке должны быть материалы для перевязки, фиксации шин в случае вывихов или переломов, необходимые для оказания первой помощи медикаменты. Кроме помощи в ДТП, мотогруппы участвуют в мониторинге пожароопасных участков и поиске заблудившихся в лесу людей.

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