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Треть дорожных камер в Москве перевесят на новые места. Вместо них поставят муляжи 12.10.2018 ZELENOGRAD.RU

530 видеокамер переставят на другие московские дороги, потому что они выполнили свою задачу — аварийность и количество нарушений ПДД снизились. Вместо них появятся активные муляжи, которые не меряют скорость.

В Москве сейчас установлено около 1460 стационарных камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Путем перевеса трети камер «Автоураган» и «Стрелка» Центр организации дорожного движения (ЦОДД) намерен повысить эффективность контроля за их работой и снизить аварийность на дорогах. Эти работы оцениваются в 171 миллион рублей, камеры перевесят до конца 2019 года. На месте снятых повесят 60 активных муляжей — внешне они не отличаются от камер, записывают видео и распознают номера. но скорость движения транспорта не измеряют.

Куда перевесят камеры, в документах конкурса не указано. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что новые комплексы будут установлены на участках Ярославского и Ленинградского шоссе, Енисейской улицы, улицы Лобачевского, Чертановской улицы, на улице Подольских Курсантов, Калужском шоссе. Источник «Коммерсанта», знакомый с работой системы фотовидеофиксации, говорит, что рокировку камер в идеале нужно проводить примерно раз в год: эффективный период работы камеры составляет семь-восемь месяцев, затем начинается период привыкания (нарушений и штрафов становится существенно меньше). Перевеса давно не было, поэтому в городе уже есть камеры, фиксирующие всего одно-два нарушения в сутки. А на вылетных магистралях и МКАД, где много транзитного транспорта и приезжих из регионов, камеры нужны постоянно.

Эксперт по системам фотовидеофиксации Григорий Шухман считает, что большинство автолюбителей либо не заметят исчезновения камер с привычных мест, либо (если заметят) по привычке продолжат ездить в спокойном скоростном режиме без нарушений, «тем более, московские пробки особо не способствуют набору скорости».

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