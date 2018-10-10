Массовое ДТП, в котором пострадало до семи человек, произошло в Солнечногорске на пересечении Пятницкого и Ленинградского шоссе в среду, 10 октября, около 16:25.

В аварию попали автомобили ВАЗ-2107, Hyundai Tucson, LADA Priora, Kia Rio, Toyota Rav4 и маршрутка ГАЗ, следовавшая по 11-му маршруту, сообщает News.ru. По информации ФАН и судя по видео, среди участников ДТП был также рейсовый автобус.

Из семи пострадавших, обратившихся за медицинской помощью, шесть женщин. Троих человек госпитализировали. Двое из них находились в автомобиле «Жигули», который врезался в микроавтобус, один пострадавший — ехал в этой маршрутке. Еще четверым медпомощь оказали на месте, пишет «Рен ТВ».

Затрудненное движение на данном участке трассы М-10 (65-й километр) сохранялось до глубокого вечера.