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Пробка образовалась на Солнечной аллее из-за ДТП и дорожных работ 02.10.2018 ZELENOGRAD.RU

Трехкилометровый затор наблюдается на Солнечной аллее. В результате затруднено движение по Старокрюковскому проезду и Заводской улице.

«Красная» пробка образовалась из-за ДТП и утренних дорожных работ.

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