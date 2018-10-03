Укол зонтиком, рыба с человечьими зубами, отцепившийся прицеп. Обзор происшествий недели

Пассажир атаковал зонтиком водителя другой машины прямо на ходу, чем спровоцировал аварию. Битва произошла рано утром 27 сентября на Пятницком шоссе на пути в столицу. «Мицубиси» обгонял пробку по встречке, а увидев встречные машины, попытался вклиниться в поток. Водитель «гольфа» решил наказать наглеца — он не просто ускорился, чтобы закрыть прореху между собой и авто впереди, но и прижался к разделительной полосе, не давая внедорожнику уйти со встречки.
На помощь водителю «Мицубиси» пришел его пассажир. Он высунулся из окна и начал тыкать в водительское стекло «гольфа» острием зонтика. От неожиданности «гольфист» вильнул вправо и тут же врезался в «Хонду Аккорд», затормозившую в пробке. Инцидент попал на запись видеорегистратора. Правда, из-за дождя, утренних сумерек и встречных огней рассмотреть это можно лишь на замедленном или покадровом просмотре.
Крупную рыбину с человечьими зубами выловили в Школьном озере 28 сентября. «Настоящая пиранья», — рассказывали очевидцы. Величиной она более 30 сантиметров. Правда, обнаружили рыбку уже мертвой.
Особь действительно оказалась родственником пираньи. Это краснобрюхий паку, рассказал телеканалу «360» ихтиолог из Зооинститута Академии наук. Ученый заверил, что волноваться не о чем. Зубы паку уступают, например, той же зубатке, которая не опасна для человека.
Красный паку родом из Южной Америки, обитает в Амазонке и ее притоках. Всеядная рыба с сильными зубами в несколько рядов, но почти не ест мяса, предпочитая орехи. В естественной среде развивается очень быстро и за первый год может вырасти до 30 см при максимальной длине взрослых особей до 88 см. Любители экзотики из-за внешнего сходства паку с пираньей заводят их в аквариумах, где рыба редко вырастает до 50 см. Оформляют аквариумы для паку только искусственной зеленью, потому что натуральную рыба съедает в мгновение ока.
Один зеленоградец признался в соцсетях: был у него паку, но рыба оказалась слишком прожорливой, за что ее смыли в унитаз. Возможно, та же участь постигла и найденную в Школьном озере особь: кто-то не справился с ее содержанием в аквариуме и отправил в водоем. «Пока вода прогретая была, ей норм жилось, а сейчас вода меньше 10 градусов, вот тропическая рыбёха ласты и склеила», — написал на своей страничке один из участников вылова. Видео.
Прицеп отстегнулся от тягача посреди дороги. Фургон перекрыл все полосы в сторону «нового города» при выезде со 2-го Западного проезда на Панфиловский проспект утром в пятницу, 28 сентября. Однако прицеп так быстро пристегнули обратно, что даже пробка не успела толком сформироваться. Никто ни с кем не столкнулся и никто не пострадал.
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