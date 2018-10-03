Укол зонтиком, рыба с человечьими зубами, отцепившийся прицеп. Обзор происшествий недели

Особь действительно оказалась родственником пираньи. Это краснобрюхий паку, рассказал телеканалу «360» ихтиолог из Зооинститута Академии наук. Ученый заверил, что волноваться не о чем. Зубы паку уступают, например, той же зубатке, которая не опасна для человека.

Красный паку родом из Южной Америки, обитает в Амазонке и ее притоках. Всеядная рыба с сильными зубами в несколько рядов, но почти не ест мяса, предпочитая орехи. В естественной среде развивается очень быстро и за первый год может вырасти до 30 см при максимальной длине взрослых особей до 88 см. Любители экзотики из-за внешнего сходства паку с пираньей заводят их в аквариумах, где рыба редко вырастает до 50 см. Оформляют аквариумы для паку только искусственной зеленью, потому что натуральную рыба съедает в мгновение ока.

Один зеленоградец признался в соцсетях: был у него паку, но рыба оказалась слишком прожорливой, за что ее смыли в унитаз. Возможно, та же участь постигла и найденную в Школьном озере особь: кто-то не справился с ее содержанием в аквариуме и отправил в водоем. «Пока вода прогретая была, ей норм жилось, а сейчас вода меньше 10 градусов, вот тропическая рыбёха ласты и склеила», — написал на своей страничке один из участников вылова. Видео.