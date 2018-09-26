Местонахождение 35-летнего солнечногорца Виталия Бровенко неизвестно с 21 сентября: вышел из дому и пропал.

Приметы: рост 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы — черные с сединой, карие глаза.

Был одет в темно-синие брюки, темно-синюю рубашку в белую крапинку с длинными рукавами, на ногах — черные носки и черные кожаные туфли со шнуровкой.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит помощи в розыске пропавшего. Любую информацию о предполагаемом местонахождении мужчины просят сообщать по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровльцев.