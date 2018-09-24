Чтобы работники рационально использовали нерабочие дни, Министерство труда подготовило проект переноса дней отдыха, совпадающих с праздничными выходными.
В следующем году два дня новогодних каникул, 5 и 6 января, выпадают на субботу и воскресенье. Их предлагают перенести, соответственно, на четверг и пятницу 2 и 3 мая. С субботой совпадает и 23 февраля — поглощенный праздником день отдыха решили перенести на пятницу 10 мая. То есть в первую неделю мая мы будем отдыхать пять дней подряд, затем три рабочих дня, а после — четыре выходных.
Проект одобрила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, возглавляемая вице-премьером Татьяной Голиковой. В комиссию входят представители правительства, работодателей и профсоюзов.
Таким образом, после подписания проекта правительством, выходные в 2019 году будут выглядеть так:
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года;
с 23 по 24 февраля;
с 8 по 10 марта;
с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая;
12 июня;
со 2 по 4 ноября.
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !