По информации Солнечногорского телевидения, автобус № 437 Москва — Клин сломался еще в столице. Там его подремонтировали, и автобус без пассажиров отправился в Клинское ПАТП. Ссылаясь на главного инженера автоколонны, телеканал сообщает, что возгорание на трассе никак не связано с предыдущей поломкой.

Есть несколько версий произошедшего: стерлись тормозные колодки — сильное трение, некий предмет, попавшийся на дороге, повредил тормозную систему. Причину выясняют.

Очевидец рассказал, что лишь немногие из водителей решили помочь, большинство просто прибавляли газу и побыстрее хотели проехать опасный участок. При этом по съемке заметно, что и оператора игнорировали, и машины, которые пытались поближе подъехать к горящему автобусу для помощи, не пропускали. Спасатели, со слов свидетеля, прибыли оперативно, но даже видя полыхающий автобус и включенные проблесковые маячки их все равно не пропускали, «пока в матюгальник не услышали знакомый посыл».

По сообщению МЧС, к тушению атвобуса были привлечены 16 человек и пять единиц техники. На всё (чтобы добраться и ликвидировать возгорание) в общей сложности потребовалось менее 20 минут.

Похожий инцидент произошел утром того же дня на маршруте № 365 ст. Чехов — м. «Лесопарковая». Автобус ехал с пассажирами, когда у него также взорвалось колесо. Обнаружив задымление, водитель тут же остановился и помог пассажирам покинуть салон транспорта. Несмотря на все вовремя предпринятые меры «рейсовик», по свидетельствам очевидцев, сгорел до тла. Автобус современный — Hyundai Universe, прошедший техосмотр 29 августа, водитель проработал на предприятии более 30 лет.