Местонахождение пропавшей в Менделеево Анастасии Макаровой неизвестно с 6 сентября.
Приметы: рост 168 сантиметров, плотного телосложения, волосы средней длины, светлые, глаза серо-голубые.
Особые приметы: татуировка на левом плече.
Была одета в синий спортивный костюм, на ногах — черные балетки.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» просит сообщать любую информацию о возможном местонахождении пропавшей по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев.
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