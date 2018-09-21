Участок дороги перед центральным входом в «Мегу» со стороны Новокуркинского шоссе закрыт на ремонт до 6 ноября. Это вход, противоположный парковке со стороны Ленинградского шоссе.
Посетителей просят планировать заезд с учетом ремонта дороги. Торговый центр работает в обычном режиме: с воскресенья по четверг с 10:00 до 23:00, в пятницу и субботу с 10:00 до 00:00 («Икеа» — до 2:00).
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