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Зеленоградец Кирилл Воронков вышел в финал Всероссийского конкурса «Лучший пользователь 1С:ИТС» 23.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Кирилл стал победителем регионального тура профессионального конкурса в номинации IT и теперь поедет в Сочи на Всероссийский финал конкурса 1С. Программист набрал наивысшее количество баллов и входит в тройку самых сведущих в программном продукте финалистов.

Фото: thebest.its.1c.ru

Организатор конкурса — фирма «1С», российский разработчик программ делового назначения и сервисов для автоматизации бухгалтерского, управленческого и других видов учета в малом, среднем и крупном бизнесе. Участники выполняют тесты, ответы на которые можно найти в информационной системе 1С:ИТС, интеллектуальные и творческие задания на профессиональные темы. Побеждает тот, кто наберет наибольшее количество баллов. Победители в каждой номинации — всего их четыре — получают 250 тысяч рублей, ноутбуки и планшеты. Конкурс состоит из трех туров — отборочного, регионального и финального. Участие в конкурсе бесплатное. Проезд, питание, проживание и культурную программу финалистам оплачивают организаторы.

Региональный тур конкурса в четвертый раз провела компания «БЦ Профит», официальный партнер фирмы «1С». Конкурс проходил в Зеленограде, участники были не только местные, но и из Солнечногорска, Истры, Волгограда, Лобни, Клина, Обнинска. Знатоки программ 1С соревновались в четырех номинациях: бухгалтерский и налоговый учет, кадровый учет и трудовое право, предпринимательство и право, разработка и администрирование. Кирилл Воронков набрал 186 баллов — такие показатели только у двух участников в номинации IT, москвичей, прошедших в финал. Региональные туры конкурса проходили в 57 российских городах, в финал прошли 20 участников.

Кирилл Воронков окончил МИЭТ, сейчас он работает системным администратором в компании «Делтэк». «Я сделал это, горжусь собой!» — написал Кирилл на своей странице в Facebook о выходе в финал конкурса.

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