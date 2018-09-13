Температура воздуха в городе упадет с 13 на 14 сентября до значений, которые ночью и ранним утром будут ощущаться как +6 0С, прогнозируют синоптики.

Резкие температурные перепады ожидаются на всей территории столичного региона. Связано это с тем, что утром 13-го территорию Московской области пересек холодный атмосферный фронт северного циклона, сообщает Гидрометцентр.

Несмотря на изменчивость погоды в последние дни, температура воздуха понижалась плавно и оставалась выше климатической нормы, отмечает ведомство и далее предупреждает, официально объявляя таким образом о наступлении осени: «Очень вероятно, что начиная с 14 сентября в Москве значения средней суточной температуры уйдут от летних значений, и долгое метеорологическое лето завершится. Субботнее экспресс-бабье лето в воскресенье сменится дождливой погодой».

По прогнозу, минимум до 20-х чисел сентября температура воздуха в Зеленограде в утренние и ночные часы сохранится в районе +6…+11 0С, а днем — около 20 градусов. В воскресенье, 16 сентября, дневные температуры снизятся до +16 и какое-то время будут держаться этой отметки (плюс-минус один-два градуса) без резких перепадов по сравнению с ночными показаниями термометров.

Тем временем в противоположной Зеленограду стороне региона в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2 0С.