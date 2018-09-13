Комментировать
EMEX. Автозапчасти вовремя.
За одну ночь в Зеленограде похолодает на 15 градусов 13.09.2018 ZELENOGRAD.RU

Температура воздуха в городе упадет с 13 на 14 сентября до значений, которые ночью и ранним утром будут ощущаться как +6 0С, прогнозируют синоптики.

Резкие температурные перепады ожидаются на всей территории столичного региона. Связано это с тем, что утром 13-го территорию Московской области пересек холодный атмосферный фронт северного циклона, сообщает Гидрометцентр.

Несмотря на изменчивость погоды в последние дни, температура воздуха понижалась плавно и оставалась выше климатической нормы, отмечает ведомство и далее предупреждает, официально объявляя таким образом о наступлении осени: «Очень вероятно, что начиная с 14 сентября в Москве значения средней суточной температуры уйдут от летних значений, и долгое метеорологическое лето завершится. Субботнее экспресс-бабье лето в воскресенье сменится дождливой погодой».

По прогнозу, минимум до 20-х чисел сентября температура воздуха в Зеленограде в утренние и ночные часы сохранится в районе +6…+11 0С, а днем — около 20 градусов. В воскресенье, 16 сентября, дневные температуры снизятся до +16 и какое-то время будут держаться этой отметки (плюс-минус один-два градуса) без резких перепадов по сравнению с ночными показаниями термометров.

Тем временем в противоположной Зеленограду стороне региона в ближайшие дни ожидаются заморозки до -2 0С.

 Реклама
Где посадки: почему не видно саженцев на вырубках за 17 микрорайоном
Новая пекарня открылась в 4 микрорайоне. Горячий хлеб — по 19 рублей за буханку
«Всех же бесят собаки без поводка»: житель 4 микрорайона собирает подписи для решения проблемы с собачьими площадками
Стеклянный пешеходный переход вдвое сократит время пересадки с платформы НАТИ на станцию МЦК «Лихоборы»
Неделя любви к велосипедам: велопарад, бесплатный провоз, скидки
Каким станет «Ведогонь-театр» после капитального ремонта за полмиллиарда рублей
Цветы с клумб фестиваля «Цветочный джем» растащили неизвестные
Тысячу пицц по сто рублей продадут 23 сентября в зеленоградских пиццериях «Додо»
Aikido old school открывает набор детей от 3,5 лет и взрослых Объявления
EMEX - Качественные запчасти для комфортных и безопасных поездок на машине Объявления
Зеленоградская киношкола в центре «Эрудит» поможет сделать из ваших детей настоящих кинозвезд Объявления
Впервые в нашем городе открылся салон Федеральной Сети Салонов красоты «ЦирюльникЪ» Объявления
Тренер — похититель клюшки, священник-насильник из прошлого, много ДТП. Обзор происшествий
«В гостях у белочки». Обзор новой площадки в 5 микрорайоне
Площадь с фонтаном, фитнес с бассейном, залы для танцев, офисный и торговый центры: что еще построят в МЖК
«Зельгрос» изнутри. Что и за сколько продают в новом зеленоградском гипермаркете
«Рано или поздно каждый выигрывает свой турнир». Тренер по теннису Алексей Лебединец — об академии «Чемпион»
Дзюдо с трех лет. Призер Мира Роман Бузук — о зеленоградском клубе единоборств «Альянс»
«У детей нет штампов о сложности классической музыки» Наталья Лаврова — о развитии ребенка через искусство
Магнитно-резонансная томография в центре «МРТ Эксперт». Рассказывает главврач Наталия Емельянова
Шесть лет на карте: зеленоградец Александр Воробьёв стал двукратным чемпионом турнира EasyKart Russia
Библиотека умного досуга: книги, занятия, коворкинг, кафе и клубы по интересам
Выпущена монета с изображением усадьбы Середниково. У коллекционеров она уже стоит 5 тысяч
«Любой ученик при правильном подходе добьется отличных баллов на ЕГЭ и поступит в вуз своей мечты»
"Клиника "Добромед" - качественное лечение для всей семьи. Объявления
Детский клуб «Киндер Холл» объявляет запись в группы. Что нового будет в этом учебном году? Объявления
Зеленоградская школа Ирландского танца приглашает на занятия взрослых и детей с 6 лет Объявления
Курсы иностранных языков Language Expert: английский, итальянский, китайский и немецкий языки Объявления
Десять школ Зеленограда вошли в рейтинг лучших школ Москвы
Памятник герою Беслана установили в 23 микрорайоне
Подписывайтесь на наш Инстаграм. Самые красивые фотографии любимого города!
«Зелёный бор» на Заводском пруду. В 23 микрорайоне появилась новая зона отдыха
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама
EMEX. Автозапчасти вовремя.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама