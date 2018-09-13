Олимпиада мегаполисов — Московская олимпиада школьников крупных городов и столиц мира — прошла в школах в первые дни учебного года, с 2 по 7 сентября. Среди победителей и призеров междисциплинарного блиц-тура олимпиады — команды зеленоградских школ 1557 и 853, грамоты получили также команды школ 618, 854, 1353 и 1912.

В олимпиаде участвовали старшеклассники с 14 до 18 лет. Соревнование представляет собой командный турнир по четырем дисциплинам: математика, информатика, химия, физика. Каждый город представляют восемь участников, по двое в каждом предмете. Кроме того, для команд городов проводится междисциплинарный блиц-тур, в котором в рамках неофициального зачета участвуют и сборные московских школ — в этом году их было более двухсот. В блиц-туре представлены задачи по всем четырем предметам олимпиады, сложность заданий соответствует уровню школьного выпускного экзамена, отмечает портал olimpiada.ru.

«В ходе блиц-тура каждой команде предлагается 80 задач, и тут важна не только правильность решений, но и скорость: у ребят есть всего два часа. Блиц-тур — это самостоятельное соревнование, его результаты в общем зачете не учитываются» , — поясняется на сайте олимпиады.

Команда зеленоградской школы 1557 по итогам блиц-тура Олимпиады мегаполисов заняла шестое место в рейтинге по набранным баллам: из 36 баллов больше всего ребятам принесли задачи по физике. В состав команды входили ученики 11в и 10а классов под руководством тренеров — учителей физики А.А. Липченко и А.Н. Жукова.



У старшеклассников школы 853 в рейтинге 14-е место, 27 баллов и статус «призер» — команда набрала примерно одинаковые баллы по всем предметам. В турнире участвовали ученики инженерного 11 «А» класса.

Олимпиаду мегаполисов проводят в столице уже третий год. В нынешнем году в командном зачете победителями олимпиады стали сборные команды Москвы, Шанхая, Санкт-Петербурга и Гонконга. Лучший командный результат по математике показал Шанхай, первыми по информатике и физике стали москвичи, Минск отличился в соревновании по химии. В междисциплинарном блиц-туре победителями стали пять команд: Москва, Гонконг, Шанхай, Белград и София.