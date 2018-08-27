Водный маршрут заработал между Химками и Речным вокзалом

«В уютном салоне можно выпить кофе по пути следования», обещает портал городского округа Химки. 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7 сентября теплоход будет отправляться из Химок в 7:20, 8:20, 18:50, 19:50, от Северного речного вокзала — в 8:10, 9:10, 19:40, 20:40. Протяженность маршрута — 11 км. На нём планировалось запустить современные пассажирские суда отечественного производства, по сообщению «Дирекции Московского транспортного узла».

Причал Химки расположен на правом берегу канала имени Москвы на улице Ватутина, в 15 минутах ходьбы от станции Химки (на расстоянии около километра). Путь по воде до Речного вокзала также займёт 15 минут — на аналогичную поездку наземным общественным транспортом уйдёт минимум 32 минуты, по данным Яндекс.Транспорта, без учета пробок и ожидания.

«По результатам тестового периода администрация планирует подвести итоги целесообразности организации регулярного водного вида пассажирского транспорта и обратиться с ходатайством в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для установки маршрута», — рассказала глава администрации Химок Елена Дегтева.

Позже на маршруте могут добавить два дополнительных остановочных пункта: ТПУ «Маяк» и «Экоберег» возле микрорайона Левобережный с удобной пересадкой на наземный общественный транспорт. Предполагается введение регулируемого тарифа и льгот по картам «Стрелка» и социальным картам.

Подобного регулярного пассажирского маршрута на этом направлении не было уже около двадцати лет. Пустить речной трамвай между Химками и Речным вокзалом собирались еще в 2013 году — каждые 15-20 минут в часы-пик, чтобы уменьшить нагрузку на дороги и снизить трафик. «Северный речной вокзал — причал Химки» был лишь одним из запланированных направлений, второй маршрут хотели открыть между Речным вокзалом и Тушино, для этого на западного берегу Химкинского водохранилища установили причал. Поездка по реке из Тушино до Речного вокзала занимает 5 минут, а путь между метро «Сходненская» и метро «Речной вокзал» можно было бы преодолеть с пересадкой на водный транспорт за 25-30 минут.