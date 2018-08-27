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Водный маршрут заработал между Химками и Речным вокзалом 27.08.2018 ZELENOGRAD.RU

В тестовом режиме запущен водный пассажирский маршрут «Причал Химки — Северный речной вокзал — причал Химки»: до 7 сентября (с перерывами) теплоход будет совершать четыре рейса туда и обратно, два утром и два вечером. Поездка стоит 70 рублей, водный трамвай одновременно может принять 12 пассажиров.

«В уютном салоне можно выпить кофе по пути следования», обещает портал городского округа Химки. 27, 29, 31 августа и 3, 5, 7 сентября теплоход будет отправляться из Химок в 7:20, 8:20, 18:50, 19:50, от Северного речного вокзала — в 8:10, 9:10, 19:40, 20:40. Протяженность маршрута — 11 км. На нём планировалось запустить современные пассажирские суда отечественного производства, по сообщению «Дирекции Московского транспортного узла».

Причал Химки расположен на правом берегу канала имени Москвы на улице Ватутина, в 15 минутах ходьбы от станции Химки (на расстоянии около километра). Путь по воде до Речного вокзала также займёт 15 минут — на аналогичную поездку наземным общественным транспортом уйдёт минимум 32 минуты, по данным Яндекс.Транспорта, без учета пробок и ожидания.

«По результатам тестового периода администрация планирует подвести итоги целесообразности организации регулярного водного вида пассажирского транспорта и обратиться с ходатайством в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области для установки маршрута», — рассказала глава администрации Химок Елена Дегтева.

Позже на маршруте могут добавить два дополнительных остановочных пункта: ТПУ «Маяк» и «Экоберег» возле микрорайона Левобережный с удобной пересадкой на наземный общественный транспорт. Предполагается введение регулируемого тарифа и льгот по картам «Стрелка» и социальным картам.

Подобного регулярного пассажирского маршрута на этом направлении не было уже около двадцати лет. Пустить речной трамвай между Химками и Речным вокзалом собирались еще в 2013 году — каждые 15-20 минут в часы-пик, чтобы уменьшить нагрузку на дороги и снизить трафик. «Северный речной вокзал — причал Химки» был лишь одним из запланированных направлений, второй маршрут хотели открыть между Речным вокзалом и Тушино, для этого на западного берегу Химкинского водохранилища установили причал. Поездка по реке из Тушино до Речного вокзала занимает 5 минут, а путь между метро «Сходненская» и метро «Речной вокзал» можно было бы преодолеть с пересадкой на водный транспорт за 25-30 минут.

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