Феерическое зрелище обещают зеленоградцам в субботу, 18 августа. В 11 утра на площади Юности стартует фестиваль радиоуправляемых авиамоделей.
На показательных выступлениях воспитанники тематической секции ГБУ «Заря» отправят в небо мини-версии самолетов, планеров, вертолетов. Попробовать себя в запуске моделей или просто ближе познакомиться с авиамодельным спортом сможет любой желающий, сообщают организаторы.
Рядом с городским прудом появился новый бульвар, о котором никто не знает. Смотрите, каким он получился
«Покажите мне звук». Музей представил выставку звуковых устройств разных эпох и две частные коллекции
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