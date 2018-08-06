Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Поджигатель автомобиля во 2-м микрорайоне попал на видео в момент преступления 06.08.2018 ZELENOGRAD.RU

Неизвестный пытался поджечь автомобиль во дворе корпуса 238. Он зажег таблетку сухого горючего и положил на пластиковую панель между капотом и лобовым стеклом «Форда Фьюжн», припаркованного у подъезда. Позже выяснилось, что он сделал это беспричинно.

Владелец «Форда» с балкона своей квартиры увидел, как незнакомый мужчина положил на капот его автомобиля какой-то предмет, который сразу загорелся. Хозяин поспешил к машине и успел предотвратить возгорание, но ущерб все же был нанесен и составил более 10 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы.

Полиция оперативно разыскала скрывшегося мужчину по приметам, им оказался 49-летний местный житель. Кроме того, поджигатель в момент совершения им преступление попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Инцидент произошел 29 апреля, в конце июля по итогам следствия в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». До суда злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

С сайта зеленоград.мск.мвд.рф
 Реклама
ЖК "Зеленоград Сити" - квартал в центре города. Активные продажи квартир. Объявления
Детский сад «Теремок» УДП РФ приглашает детей от 1,5 до 7 лет Объявления
Центр функциональной стоматологии приглашает на работу медицинскую сестру Объявления
ЖК "Лесное озеро". Комфорт для жизни. Активные продажи. Дом сдан. Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
В августе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.
Реклама
Реклама
Реклама