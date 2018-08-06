Неизвестный пытался поджечь автомобиль во дворе корпуса 238. Он зажег таблетку сухого горючего и положил на пластиковую панель между капотом и лобовым стеклом «Форда Фьюжн», припаркованного у подъезда. Позже выяснилось, что он сделал это беспричинно.

Владелец «Форда» с балкона своей квартиры увидел, как незнакомый мужчина положил на капот его автомобиля какой-то предмет, который сразу загорелся. Хозяин поспешил к машине и успел предотвратить возгорание, но ущерб все же был нанесен и составил более 10 тысяч рублей, сообщают правоохранительные органы.

Полиция оперативно разыскала скрывшегося мужчину по приметам, им оказался 49-летний местный житель. Кроме того, поджигатель в момент совершения им преступление попал в объективы камер наружного видеонаблюдения. Инцидент произошел 29 апреля, в конце июля по итогам следствия в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». До суда злоумышленник находится под подпиской о невыезде.