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Мужчину с ножевыми ранениями доставили в больницу из квартиры жены 30.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Неизвестная сообщила в медучреждение, что в квартире в корпусе 424 находится мужчина с ножевыми ранениями. Пострадавшего доставили в больницу, откуда информацию передали в полицию около пяти часов вечера в воскресенье, 29 июля.

В клинику пациент, 39-летний безработный местный житель, поступил в тяжелом состоянии, его сразу отправили в реанимацию. Срочно сделали УЗИ брюшной полости и рентген грудной клетки, после чего экстренно прооперировали. У мужчины ножевые ранения шеи, поясницы, проникающее — в брюшную полость. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии в отделении анестезиологии-реанимации. В первые сутки был на искусственной вентиляции легких, на следующий день перевели на самостоятельное дыхание. Состояние пока стабильно тяжелое, сообщили Zelenograd.ru в больнице.

Потерпевший проживает в квартире жены, где его и нашли. В совершении преступления подозревают его 34-летнюю супругу. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах мужчина получил множественные ножевые ранения.

Источник, близкий к правоохранительным органам, сообщил Zelenograd.ru, что семья состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних как неблагополучная. В частности, женщина употребляет наркотики. В момент преступления несовершеннолетние дети потерпевшего и подозреваемой гостили у бабушки.

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