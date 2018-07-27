«Привезите в ближайший хоспис то, что радует вас, и порадуете тех, кого нельзя вылечить» , — с такой просьбой к зеленоградцам обратился благотворительный фонд «Вера», волонтёры которого опекают зеленоградский хоспис №6. Почти все его пациенты не могут добраться до своих дач, на которых сейчас зреет урожай, но помочь в силах другие дачники. Фрукты и овощи в хосписе помоют и разнесут по палатам, цветы украсят холлы и помещения для больных и врачей.
«В хосписах сейчас много людей, которые совсем недавно, еще до болезни, проводили лето на даче, сажали, ухаживали, собирали урожай, угощали соседей, детей и внуков. Этой привычной летней радости очень не хватает. Каждый день волонтеры и медсестры помогают пациентам выбираться на прогулки, координаторы устраивают концерты и пикники на свежем воздухе. Но для настоящего лета не хватает красной и черной смородины в миске, хруста молодого огурца или жареных кабачков. Мы будем рады и десятому ведру яблок, и маленькой морковке с дачи, и персикам или черешне, купленным в магазине или на рынке» , — пишет фонд «Вера».
Свежую клубнику подадут пациентам с мороженым, из кабачков сделают кабачковые оладьи, смородину разложат по стаканам, а помидоры и зеленый лук с грядок можно есть вместе с селедкой и черным хлебом, добавляют волонтёры.
Перед приездом в хоспис обязательно связаться с координатором: Светлана Александрова, 8(985)346-8382.
Хоспис №6 «Зеленоград» расположен по адресу Георгиевский проспект, 1 (авт.остановка «Хоспис» напротив корпуса 1620).
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