«В хосписах сейчас много людей, которые совсем недавно, еще до болезни, проводили лето на даче, сажали, ухаживали, собирали урожай, угощали соседей, детей и внуков. Этой привычной летней радости очень не хватает. Каждый день волонтеры и медсестры помогают пациентам выбираться на прогулки, координаторы устраивают концерты и пикники на свежем воздухе. Но для настоящего лета не хватает красной и черной смородины в миске, хруста молодого огурца или жареных кабачков. Мы будем рады и десятому ведру яблок, и маленькой морковке с дачи, и персикам или черешне, купленным в магазине или на рынке» , — пишет фонд «Вера».

Свежую клубнику подадут пациентам с мороженым, из кабачков сделают кабачковые оладьи, смородину разложат по стаканам, а помидоры и зеленый лук с грядок можно есть вместе с селедкой и черным хлебом, добавляют волонтёры.

Перед приездом в хоспис обязательно связаться с координатором: Светлана Александрова, 8(985)346-8382.

Хоспис №6 «Зеленоград» расположен по адресу Георгиевский проспект, 1 (авт.остановка «Хоспис» напротив корпуса 1620).