Около 6:40 из-за аварии на Ленинградском шоссе возле поворота на Фирсановку образовалась пробка в сторону Москвы. К 7:40 она растянулась до выезда из Зеленограда на 37-м километре Ленинградке (2,3 километра). Выезд на Ленинградку через Восточную коммунальную зону и Фирсановку свободен.
К 8:15 пробка уменьшилась в два раза.
На карте актуальное состояние.
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