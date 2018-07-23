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Пробка на Ленинградке от выезда из Зеленограда из-за аварии в Елино 23.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Около 6:40 из-за аварии на Ленинградском шоссе возле поворота на Фирсановку образовалась пробка в сторону Москвы. К 7:40 она растянулась до выезда из Зеленограда на 37-м километре Ленинградке (2,3 километра). Выезд на Ленинградку через Восточную коммунальную зону и Фирсановку свободен.

К 8:15 пробка уменьшилась в два раза.

На карте актуальное состояние.

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