Около 6:40 из-за аварии на Ленинградском шоссе возле поворота на Фирсановку образовалась пробка в сторону Москвы. К 7:40 она растянулась до выезда из Зеленограда на 37-м километре Ленинградке (2,3 километра). Выезд на Ленинградку через Восточную коммунальную зону и Фирсановку свободен.

К 8:15 пробка уменьшилась в два раза.

На карте актуальное состояние.