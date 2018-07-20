Видеокамеры с функцией распознавания лиц появятся во всех новых автобусах «Мострансавто» к сентябрю, в том числе проходящих через Зеленоград. В каждом — по пять таких устройств.

Гаджетом оснастили уже более пятисот подмосковных автобусов, всего их планируют установить в 1758 транспортных средствах, переданных перевозчику по программе регионального правительства с октября 2017-го по март 2018 года.

На сегодняшний день, как рассказали Zelenograd.ru в «Мострансавто», многофункциональные камеры есть в 15 солнечногорских маршрутках-«газелях», курсирующих внутри города, и 59 таких же химкинских и красногорских из планируемых 69, включая межрегиональные.

В Солнечногорском автопарке камерами с системой распознавания лиц оборудуют в общей сложности 46 автобусов всех классов (большого, малого и среднего): 20 ЛиАЗов, 15 «ГАЗелей», 11 ПАЗов.

Под «апгрейд» попали такие смежные маршруты, как:

№ 312 Солнечногорск — Ложки — Зеленоград (ст. Крюково);

№ 350 Менделеево («Башни» (автостанция)) — Москва (метро «Водный стадион»);

№ 390 ВНИИПП — Зеленоград (ст. Крюково);

№ 476 Менделеево («Башни» (автостанция)) — Зеленоград (ст. Крюково).

В каждом автобусе должно быть по пять видеоустройств: один объектив «смотрит» на водителя, два — на салон, еще два снимают происходящее за лобовым и задним стеклом. Камеры ведут пока только запись в формате FullHD, снимают движение и салон автобуса, водителя, а также передают геопозицию транспорта. Но к осени видеооборудование интегрируют в систему «Безопасный регион» — тогда оно и начнет распознавать лица.

Автоматическое распознавание лиц пригодится для поиска пропавших без вести и при розыске подозреваемых в преступлениях. Все данные с многофункциональных камер, установленных в автобусах, будут поступать в диспетчерские центры на базе единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и в полицию.

— Видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящими событиями и позволяет оперативно реагировать. Камеры в высоком качестве фиксируют даже мелкие детали, и это неоценимый ресурс при раскрытии краж, установлении причин ДТП, а также при контроле финансовой дисциплины водителей и кондукторов, — отметили в «Мострансавто».