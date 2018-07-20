Комментировать
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
Автобусы между Солнечногорском и Зеленоградом оборудуют камерами с системой распознавания лиц 20.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Видеокамеры с функцией распознавания лиц появятся во всех новых автобусах «Мострансавто» к сентябрю, в том числе проходящих через Зеленоград. В каждом — по пять таких устройств.

Гаджетом оснастили уже более пятисот подмосковных автобусов, всего их планируют установить в 1758 транспортных средствах, переданных перевозчику по программе регионального правительства с октября 2017-го по март 2018 года.

На сегодняшний день, как рассказали Zelenograd.ru в «Мострансавто», многофункциональные камеры есть в 15 солнечногорских маршрутках-«газелях», курсирующих внутри города, и 59 таких же химкинских и красногорских из планируемых 69, включая межрегиональные.

В Солнечногорском автопарке камерами с системой распознавания лиц оборудуют в общей сложности 46 автобусов всех классов (большого, малого и среднего): 20 ЛиАЗов, 15 «ГАЗелей», 11 ПАЗов.

Под «апгрейд» попали такие смежные маршруты, как:

  • № 312 Солнечногорск — Ложки — Зеленоград (ст. Крюково);
  • № 350 Менделеево («Башни» (автостанция)) — Москва (метро «Водный стадион»);
  • № 390 ВНИИПП — Зеленоград (ст. Крюково);
  • № 476 Менделеево («Башни» (автостанция)) — Зеленоград (ст. Крюково).

В каждом автобусе должно быть по пять видеоустройств: один объектив «смотрит» на водителя, два — на салон, еще два снимают происходящее за лобовым и задним стеклом. Камеры ведут пока только запись в формате FullHD, снимают движение и салон автобуса, водителя, а также передают геопозицию транспорта. Но к осени видеооборудование интегрируют в систему «Безопасный регион» — тогда оно и начнет распознавать лица.

Автоматическое распознавание лиц пригодится для поиска пропавших без вести и при розыске подозреваемых в преступлениях. Все данные с многофункциональных камер, установленных в автобусах, будут поступать в диспетчерские центры на базе единой дежурной диспетчерской службы Московской области (ЕДДС) и в полицию.

— Видеонаблюдение обеспечивает контроль за происходящими событиями и позволяет оперативно реагировать. Камеры в высоком качестве фиксируют даже мелкие детали, и это неоценимый ресурс при раскрытии краж, установлении причин ДТП, а также при контроле финансовой дисциплины водителей и кондукторов, — отметили в «Мострансавто».

 Реклама
МИЭТ предлагает оценить ваши шансы на поступление в университет Объявления
Кроссфит и функциональный тренинг в спорткомплексе «Космос» Объявления
PIVALDI - уникальная пивоварня на Пятницком шоссе Объявления
Новинка от «Додо» — пицца для настоящих футбольных болельщиков Объявления
«Положительные оценки просто так не ставлю» — математик и профессор МИЭТ Игорь Кожухов
Жительница Зеленограда почти сутки провела в открытом море на надувном матрасе. Её спасли!
Поворот с Панфиловского проспекта на Солнечную аллею запретят с 16 июля
Реанимации всех московских больниц открыли для круглосуточно посещения пациентов родными
Водителям зеленоградских автобусов приказали включать кондиционеры
Запуск автобуса из Зеленограда в аэропорт Шереметьево откладывается
Пожилым пассажирам из Подмосковья вернут бесплатный проезд в московских автобусах
Каршеринг TimCar расширил зону парковки в Зеленограде
Работник железной дороги получил ножевые ранения на станции Крюково
Осы свили гнездо на остановке «Солнечная аллея» напротив МИЭТа
ФСБ приказала спилить деревья на Панфиловском проспекте. Для борьбы с терроризмом
Почему возле торгового центра в 4 микрорайоне так много алкашей?
«Всё сложно». Почему у зеленоградских лебедей до сих пор нет детей?
История турникетов в зеленоградских автобусах: от начала эксперимента до решения о ликвидации
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746
Реклама


Консультации
и лечение		 Диагностика
 Восстановительное
лечение		 Cтоматология
 Анализы

Прививки
Для детей и взрослых Лицензия Департамента здравоохранения г.Москвы №ЛО-77-01-006089 от 30.04.2013
Реклама
Скалолазание

Набор в группы
для взрослых и детей с 4 лет
Реклама
Реклама
Реклама
МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
Реклама