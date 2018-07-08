Маршрутка без пассажиров возвращалась после смены в автопарк по Московскому проспекту. На Ленинградском шоссе при съезде с эстакады на развязке микроавтобус Mercedes опрокинулся на бок.

Инцидент произошел около 22:55 в субботу, 7 июля, на 37-м километре Ленинградки. По рассказам очевидцев, водитель не справился с управлением на крутом повороте при скорости 73 километра в час.

Водитель, уже в возрасте, не пострадал, но пребывал в шоковом состоянии. Свидетели говорят также, что в районе ДТП на асфальте заметили разлитую жидкость, похожую на какое-то топливо, из-за чего дорога на этом участке стала скользкой и автобус занесло.

Микроавтобус транспортировали в автопарк в Ржавках. Во время аварии у автомобиля замялись передняя и центральная стойки, правый передний угол, и двери теперь не сходятся. Автобус принадлежит компании «Транспорт 21-й век», которая обслуживает, в частности, бесплатный маршрут Крюково — «Ашан» (Андреевка).