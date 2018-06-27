Мебель и вещи загорелись на балконе 14-этажного жилого корпуса 1133. Пожар произошел на 11-м этаже квартиры в 5-м подъезде.
Вызов поступил в 12:21 в среду, 27 июня. Прибыв к дому, пожарные обнаружили, что открытый огонь перекинулся на балкон соседнего 6-го подъезда, и вызвали подмогу. Частично горела квартира. В общей сложности на месте работали 26 человек и 6 единиц техники. В 12:46 пожар, площадь которого составила 14 квадратных метров, ликвидировали.
Спасать и эвакуировать людей не пришлось, никто не пострадал. Со слов очевидцев, два человека покинули жилище без помощи сотрудников МЧС. В ведомстве также не подтвердили информацию, что спецтехника не могла близко подъехать в связи с ремонтом дороги у корпуса, из-за чего пожарным в полном снаряжении пришлось преодолеть приличное расстояние до горящей квартиры. Как пояснили в МЧС, причина не в дорожных работах, а в том, что гидранты расположены в 60—80 метрах от дома.
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