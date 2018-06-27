Спасать и эвакуировать людей не пришлось, никто не пострадал. Со слов очевидцев, два человека покинули жилище без помощи сотрудников МЧС. В ведомстве также не подтвердили информацию, что спецтехника не могла близко подъехать в связи с ремонтом дороги у корпуса, из-за чего пожарным в полном снаряжении пришлось преодолеть приличное расстояние до горящей квартиры. Как пояснили в МЧС, причина не в дорожных работах, а в том, что гидранты расположены в 60—80 метрах от дома.