Бронзовую медаль юбилейного, десятого, чемпионата мира по фридайвингу привез домой 23-летний зеленоградский пловец Евгений Сауров в «апноэ 8 раз по 50 метров».
Это одна из дисциплин на выносливость, в которой спортсмен должен 8 раз проплыть по 50 метров за максимально короткое время на задержке дыхания, то есть удерживая тело и дыхательные пути ниже поверхности воды. В конце каждого отрезка спортсмен сколько угодно может отдыхать и дышать.
Десятый чемпионат мира по фридайвингу, о котором подробно рассказывает Федерация фридайвинга, проходил в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. Состязания «апноэ 8 х 50» проходили во второй день соревнований. Основная борьба развернулась между Евгением Сауровым и немцем Максом Пошаром, которые были на соседних дорожках в одном заплыве. В итоге оба попали на пьедестал.
Первое место досталось товарищу Евгения по сборной — Михаилу Дроздову, шедшему в другом заплыве. Ему хватило шесть десятых секунды, чтобы обойти результат немецкого спортсмена.
Евгений Сауров занимается плаванием с 12 лет, большую часть спортивной карьеры тренировался в бассейне МИЭТа. В этом же вузе получал первое высшее образование на кафедре биомедицинских систем, окончил в 2016 году. А в 2018-м получил магистерский красный диплом Российского университета физкультуры и спорта (РГУФКСМиТ).
В преддверии Х чемпионата мира по фридайвингу Евгений Сауров стал чемпионом страны в своей коронной дисциплине «апноэ 16 раз по 50 метров», установив при этом отечественный рекорд.
Всего в копилке спортсмена на данный момент: 1 мировой рекорд, 3 рекорда России, серебряная медаль чемпионата Европы; 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые награды чемпионата России, а также 3 «золота» и 5 «серебряных» медалей с Кубка России, говорится на сайте МИЭТа.
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