Бронзовую медаль юбилейного, десятого, чемпионата мира по фридайвингу привез домой 23-летний зеленоградский пловец Евгений Сауров в «апноэ 8 раз по 50 метров».

Это одна из дисциплин на выносливость, в которой спортсмен должен 8 раз проплыть по 50 метров за максимально короткое время на задержке дыхания, то есть удерживая тело и дыхательные пути ниже поверхности воды. В конце каждого отрезка спортсмен сколько угодно может отдыхать и дышать.

Десятый чемпионат мира по фридайвингу, о котором подробно рассказывает Федерация фридайвинга, проходил в итальянском городе Линьяно-Саббьядоро. Состязания «апноэ 8 х 50» проходили во второй день соревнований. Основная борьба развернулась между Евгением Сауровым и немцем Максом Пошаром, которые были на соседних дорожках в одном заплыве. В итоге оба попали на пьедестал.