Ролик «А вот так сейчас у нас разговаривают с зеленоградскими ментами», на днях появившийся в Сети, моментально стал «вирусным», несмотря на все признаки постановки.
По сюжету, немолодой мужчина с бородкой подходит к полицейской машине со словами: «Можно с вами селфи сделать?». Сидящий внутри «автоинспектор» говорит: «Вы в своем уме?» и в ответ получает от селфиста пощечину. Выскакивает из машины, догоняет убегающего как бы на электричку нахала и валит его на землю.
По растительности на лице у стража порядка («В Зеленограде нет бородатых гаишников», — писали в комментариях) и другим приметам было ясно, что видео постановочное. Однако некоторые отнеслись к фейку серьезно, в том числе правоохранительные органы.
На следующий день в паблике «Мэш» появилась запись с задержанными пранкерами. В каком-то кабинете, на стене которого висит карта Зеленограда, оба героя объясняют на камеру: «Просто, так скажем, неудачно подурачились». Следующие несколько секунд мужчины просто молча стоят перед оператором с виноватым, пристыженным видом.
Как выяснил Zelenograd.ru, второе видео реальное. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что мужчин нашли и что объяснение они давали в Зеленограде. Собеседник, правда, не уточнил, где именно. «Задержание» как таковое, в юридическом смысле слова, то есть даже на три часа, полиция не производила.
В настоящее время несколько ведомств проводят проверку с целью понять, почему авторы пранкового видео поместили сюжет в Зеленоград. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Являются ли «актёры» зеленоградцами и когда именно был снят ролик, источник не уточнил. (Во время съемки объяснений «смелый селфист» предстает перед камерой уже с чисто выбритым лицом.)
Фейковое видео снимали предположительно в Малино, как пишут в соцсетях.
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