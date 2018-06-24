Как выяснил Zelenograd.ru, второе видео реальное. Источник, близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что мужчин нашли и что объяснение они давали в Зеленограде. Собеседник, правда, не уточнил, где именно. «Задержание» как таковое, в юридическом смысле слова, то есть даже на три часа, полиция не производила.

В настоящее время несколько ведомств проводят проверку с целью понять, почему авторы пранкового видео поместили сюжет в Зеленоград. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Являются ли «актёры» зеленоградцами и когда именно был снят ролик, источник не уточнил. (Во время съемки объяснений «смелый селфист» предстает перед камерой уже с чисто выбритым лицом.)

Фейковое видео снимали предположительно в Малино, как пишут в соцсетях.